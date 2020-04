Exclusief voor abonnees 4 ton cocaïne gevonden in container vis in Antwerpen 24 april 2020

De federale gerechtelijke politie Antwerpen heeft woensdagavond een enorm lading cocaïne onderschept. In een container vis zat zowat 4 ton coke, de grootste vangst in bijna twee jaar tijd. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 200 miljoen euro. De politie hield de bende al een hele tijd in de gaten. Veertien verdachten werden gearresteerd, onder wie een aantal Nederlanders die bezig waren met het uitladen van de cocaïne. Bij enkele verdachten zouden al oorlogswapens gevonden zijn. Vrijwel alle verdachten weigerden een verklaring af te leggen. Dinsdag komen ze voor de raadkamer. (PLA)