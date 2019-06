Exclusief voor abonnees 4 op de 10 werknemers niet tevreden met loon 26 juni 2019

Slechts 58% van de Belgische werknemers geeft aan tevreden te zijn met de inhoud van zijn loonzakje. Werknemers in de overheidssector zijn het meest tevreden: hun score ligt 24% hoger dan bij de gemiddelde werknemer. Wie in de horeca of de telecommunicatie werkt, is het minst tevreden. Dat blijkt uit een studie van het online jobplatform StepStone.