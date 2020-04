4 op de 10 bedrijven zien omzet met 75% dalen Johan Van Geyte

04 april 2020

05u00 0 De Krant Amper drie weken na de start van de lockdown kampt al de helft van de Belgische bedrijven met liquiditeitsproblemen omdat hun omzet terugvalt. Vier op de tien zagen hun verkopen zelfs met meer dan 75% dalen.

Slechts bij 13% van de bedrijven is het 'business as usual', zo blijkt uit een enquête van de Economic Risk Management Group bij 4.725 ondernemingen. De anderen ondervinden duidelijk de negatieve invloed van de coronacrisis. De gemiddelde omzetdaling bij de bevraagde ondernemingen bedroeg 50%. De problemen zijn vooral voelbaar bij de kleine en middelgrote ondernemingen. Zij vallen vaker volledig onder een verplichte sluiting. Bij grotere bedrijven is de toestand doorgaans iets minder erg, al worden ook daar bepaalde sectoren zoals ontspanning sterk getroffen. Wordt rekening gehouden met de grootte van de ondernemingen, dan bedraagt de totale terugval van de omzet zowat een derde.

De omvang van de impact is echter sterk verschillend naargelang de sector. Vooral de horeca, de kunsten, het amusement en de recreatie, alsook de handel worden zwaar getroffen. Zij rapporteren een gemiddelde daling van hun omzet met respectievelijk 93%, 74% en 59%. In de energiesector daarentegen bleef de terugval beperkt tot zo'n 5%.

Akkoord met de banken

Hoewel de liquiditeitspositie bij de helft van de ondernemingen - ze krijgen geen geld binnen, maar moeten wel betalingen doen - onder druk staat, zegt niettemin minder dan één op de tien al onmiddellijk te vrezen voor een faillissement. Wellicht bezorgt het akkoord dat minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) met de commerciële banken en de Nationale Bank afsloot, om kredietaanvragen van bedrijven welwillend te bekijken, hen toch wat ademruimte.

De terugval van het activiteitspeil blijft intussen niet zonder gevolgen voor de werkgelegenheid. Al de helft van de bevraagde ondernemingen maakt gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, zodat ze hun werknemers niet meteen moeten ontslaan en ze hen weer kunnen opvissen eens de moeilijke periode achter de rug is. Nog eens 13% zou dit de komende maand aanvragen.

Elke week opnieuw

De Economic Risk Management Group, die in opdracht van de overheid de economische gevolgen van de coronacrisis moet beheren en onder leiding staat van Piet Vantemsche, gaat de enquête wekelijks herhalen. De bevraging focust wel op de private sector. Overheidsdiensten worden niet bevraagd.