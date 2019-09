Exclusief voor abonnees 4 op 5 schoolkeukens krijgen grote onderscheiding 17 september 2019

00u00 0

Ouders moeten zich weinig zorgen maken over de kwaliteit van de schoolkeukens. Vier op de vijf halen namelijk "grote onderscheiding", zo blijkt uit controles van het federaal voedselagentschap FAVV. In 2018 zijn controleurs van het FAVV langsgeweest in 1.338 scholen. Ze checkten onder meer of het voedsel op de juiste temperatuur wordt bewaard, of de consumptiedatum van de levensmiddelen niet wordt overschreden en of de keuken en de toestellen voldoende net zijn. Vier scholen op de vijf behaalden een zeer goed resultaat, zo blijkt. Voor de andere scholen heeft het FAVV gevraagd om de nodige aanpassingen te doen, voornamelijk wat de informatie over de allergenen in de schotels en broodjes betreft.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over FAVV

Recupel