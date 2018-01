4 op 5 handelaars willen prijzen verplicht afronden 22 januari 2018

83 procent van de kleinhandelaars vindt dat het verplicht moet worden om prijzen af te ronden naar 0 of 5 eurocent. Dat blijkt uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Sinds 1 oktober 2014 mogen handelaars voor contante betalingen afronden. Wanneer de prijs eindigt op 1, 2, 6, of 7 eurocent wordt er naar beneden afgerond, terwijl er naar boven wordt afgerond wanneer de prijs eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent. 29 procent van de handelaars rondt de prijzen op kastickets of in de rekken nu al af. Een jaar geleden was dat nog maar 19 procent.