4 op 5 beseffen dat er íets moet gebeuren 19 februari 2019

Klimaatnegationisten vind je bijna niet meer in ons land. Amper 3% van de Belgen zegt helemaal niet bezorgd te zijn over de klimaatverandering, tegenover 56% eerder bezorgd en 28% heel erg bezorgd. Vooral bij de groene kiezers maakt meer dan de helft zich zorgen. Maar of spijbelen de juiste manier is om daar aandacht voor te vragen? De helft van de ondervraagde Belgen (51%) vindt van wel. De bosbrossers hebben een pak meer steun in Brussel (62%) en Wallonië (61%) dan in Vlaanderen (45%). De grootste tegenstanders vind je onder de Vlaams Belang-, CD&V- en N-VA-kiezers. Niet verrassend: bij de groene partijen is de steun voor de bosbrossers zéér groot.