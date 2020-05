Exclusief voor abonnees 4 op 10 zelfstandigen veranderen bedrijfsmodel 22 mei 2020

Als gevolg van de coronacrisis heeft 42% van de zelfstandigen en kmo's zijn bedrijfsmodel gewijzigd. Dat blijkt uit een rondvraag van ondernemersorganisatie NSZ bij 863 zelfstandigen en kmo's. "Sommigen zijn gaan inzetten op online ondernemen of schakelden over op takeaway, maar anderen zijn een stap verder gegaan en zijn andere producten gaan verkopen of nieuwe diensten gaan aanbieden", zegt Christine Mattheeuws van NSZ. Begin maart had slechts 45% van de ondernemers een webshop, sociale media of website. Nauwelijks twee maanden later zijn al 8 op de 10 ondernemers online professioneel bezig. Het NSZ denkt dat meer dan de helft van de ondernemers die wijzigingen zullen meenemen als de crisis voorbij is. "Een goede zaak. Nu heeft 1 op de 4 ondernemers onvoldoende reserves om zo'n crisis zonder bijkomende maatregelen te doorstaan. Deze crisis doet hen inzien dat het anders moet", besluit Mattheeuws.

