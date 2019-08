Exclusief voor abonnees 4 op 10 zelfstandigen nemen werk mee op vakantie 12 augustus 2019

Ruim 4 op de 10 zelfstandigen blijven tijdens hun vakantie de werking van hun zaak dagelijks opvolgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 3.221 ondernemers. Nog eens 15% checkt drie keer per week hoe alles verloopt in de zaak. 94% blijft permanent bereikbaar via mail, 27% via sociale media.

