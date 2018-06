4 op 10 vinden dat werklozen niet genoeg moeite doen 11 juni 2018

Werklozen doen niet genoeg moeite om een baan te vinden. Althans, dat vinden 4 op de 10 Belgen. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse European Social Survey, die bij 44.387 Europeanen, onder wie ook 1.766 landgenoten, werd afgenomen. Ook menen 4 op de 10 Belgen dat onze sociale zekerheid werklozen lui maakt en dat die ondernemingen alleen maar te veel aan belastingen kost. "Het valt op dat ons land weinig begrip toont voor de groep die niet aan het werk is", zegt professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). "In Nederland gaat slechts 26,5% akkoord met de stelling dat werklozen niet echt moeite doen om een job te vinden. Hetzelfde met Duitsland. Zij hebben al veel langer een cultuur van het activeren van werklozen, terwijl ons land daar pas recent, en vooral dan in Vlaanderen, is op gaan inzetten."

