4 op 10 verslaafde gevangenen worden draaideurcrimineel 20 februari 2018

Gevangenen met een alcohol- of drugsverslaving hebben een veel hogere kans op recidive dan anderen. 40% belandt binnen de drie jaar terug in de cel. In de helft van de gevallen is dat zelfs al binnen het eerste half jaar. Dat blijkt uit onderzoek door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek, waarbij de dossiers onder de loep genomen werden van 2.758 verslaafde gevangenen die na hun straf in behandeling wilden. Op dit moment zitten drie op de tien gedetineerden in ons land vast voor drugsfeiten - in 1980 ging het om amper 6%. Twee derde gebruikte ooit illegale middelen. "Dit toenemend aantal van dergelijke gedetineerden vormt een van de grootste uitdagingen voor het huidige gevangenis- en gezondheidsbeleid", aldus de onderzoekers. (SRB)

