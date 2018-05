4 op 10 kledingwinkels doen aan koppelverkoop 31 mei 2018

00u00 0

Vier op de tien modehandelaars in ons land doen tijdens de sperperiode, die vandaag start, aan koppelverkoop. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandigenorganisatie NSZ bij 463 detailhandelaars. Door een korting toe te kennen aan klanten die twee of meer kledingstukken of paar schoenen tegelijk kopen, kunnen die winkeliers in de laatste maand voor de solden toch nog wat van hun waar slijten. De wet staat immers niet toe tijdens de sperperiode nog kortingen te afficheren, terwijl koppelverkoop van Europa wel is toegestaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN