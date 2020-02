Exclusief voor abonnees 4 op 10 jongeren hebben te zware hypotheek 29 februari 2020

Nooit meer dan een derde van je inkomen aan je hypotheek besteden: een aloude stelregel, maar vier op de tien jongeren slagen er niet in om dat waar te maken. Uit een rondvraag van AXA Bank bij 1.000 jonge Belgen blijkt dat 43% van de 22- tot 35-jarigen die een eerste woning kopen over die grens gaat. 18% besteedt zelfs meer dan 40% van zijn inkomen aan de hypotheek. AXA zelf pleit ervoor om niet zozeer naar de 'een derderegel' te kijken, maar wel naar het bedrag dat maandelijks overblijft om van te leven. "We hanteren een richtlijn van minimaal 1.200 euro per maand voor een koppel en 1.000 euro voor een alleenstaande." Uit de rondvraag blijkt ook dat bijna zeven op tien jongeren minder dan 300.000 euro betaalden voor hun eerste woning.

