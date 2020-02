Exclusief voor abonnees 4 op 10 jongeren hebben onkruidverdelger in lichaam 07 februari 2020

Liefst 42% van de 14- en 15-jarigen in ons land heeft glyfosaat in zijn lichaam, een onkruidverdelger. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid dat sinds 2004 metingen uitvoert. Onderzoekers speuren daarbij naar verschillende milieuvervuilende stoffen in het bloed en de urine van jongeren. Tijdens de laatste meting in het schooljaar 2017-2018, waarvan de resultaten nu pas bekend zijn, werden de stalen getest van 428 tieners uit het derde middelbaar. De gehaltes van de meest schadelijke stoffen dalen, zoals het bestrijdingsmiddel DDT, pcb's, chemische stoffen uit plastics en de metalen lood, mangaan en koper. Ook vlamvertragers - chemische stoffen die onder meer meubilair en elektronica minder brandbaar maken - worden minder gemeten in de stalen, maar er werden wel heel wat nieuwe stoffen gevonden. Sinds het najaar van 2018 is de verkoop van glyfosaat, dat mogelijk kankerverwekkend is, verboden voor particulieren. Geen enkele gemeten stof overschreed de alarmwaardes.

