4 op 10 gemeenten echt tevreden over De Lijn

Manke communicatie, een gebrekkig aanbod... de Vlaamse gemeenten klagen over de samenwerking met De Lijn. Amper vier op de tien gemeenten zijn echt tevreden, terwijl dat in 2015 nog goed de helft was. Dat blijkt uit een rondvraag van Profacts bij ambtenaren en schepenen in 203 gemeenten, waarover 'De Tijd' bericht. De enquête kwam er op vraag van De Lijn. De grootste ergernis gaat over het aanbod: slechts 15% is daar tevreden over. "Lokale besturen willen meer inspraak in de beslissingen", aldus het rapport. Ook de communicatie naar inwoners is een teer punt. "Frequentere aanwezigheid op infovergaderingen zou mooi zijn", klinkt het onder meer.

