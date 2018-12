4 op 10 chauffeurs moesten nog nooit blazen 24 december 2018

00u00 0

Vier op de tien bestuurders in ons land hebben nog nooit moeten blazen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Vias institute bij 1.000 Belgen. In Vlaanderen onderging 65% al een alcoholcontrole, in Wallonië is dat 54% en in Brussel maar 40%. De meeste controles gebeuren in de provincie Antwerpen: 74% moest daar al eens blazen, ruim de helft van hen meer dan één keer. Tijdens de vorige BOB-wintercampagne was het percentage chauffeurs onder invloed in Antwerpen ook het laagst - geen toeval, volgens het verkeersinstituut. Slechts 46% drinkt helemaal géén alcohol als ze nog moeten rijden. Op dat vlak doen vrouwen (55%) het beter dan mannen (38%). Over nultolerantie voor alcohol achter het stuur blijken de Belgen erg verdeeld: 48% is voor, 43% is tegen.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN