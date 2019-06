Exclusief voor abonnees 4 op 10 Belgen kruipen doodmoe achter het stuur 26 juni 2019

00u00 0

Heel wat Belgen vatten straks een lange autorit aan naar hun vakantiebestemming, en dat doen ze vaak niét op een veilige manier. Vier op de tien rijden ook wanneer ze zich zeer vermoeid voelen. Eén derde is dan ook al eens ingedommeld achter het stuur. Bovendien gaat 85 procent van de chauffeurs voor vertrek later slapen dan gewoonlijk én staan ze vroeger op. "Zo pleeg je twee keer een aanslag op je nachtrust en verhoog je dus je vermoeidheid al voor je vertrekt", zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. Een korte rustpauze nemen we gemiddeld pas na drie uur, terwijl je best niet langer dan twee uur aan een stuk rijdt. (SPK)

