Exclusief voor abonnees 4 miljoen euro voor online VDAB-opleidingen 20 april 2020

00u00 0

De online opleidingen bij VDAB zitten door de coronacrisis in de lift. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) maakt daarom 4 miljoen euro vrij om op korte termijn het online leerplatform van VDAB uit te breiden en te verbeteren. "Naast telewerken doet ook tele-leren steeds meer zijn intrede. Het is goed dat cursisten hun loopbaan in handen nemen en willen bij- en omscholen", zegt Crevits. In maart 2020 waren er meer dan 24.000 aanvragen door meer dan 9.000 cursisten. Een jaar geleden waren er amper 3.299 cursisten ingeschreven.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen