Exclusief voor abonnees 4 miljoen euro voor lunch met Buffett 04 juni 2019

00u00 0

Kon je in 2001 nog met acht vrienden voor een prikje (nou ja, zo'n 18.000 dollar of ruim 16.000 euro) lunchen met de topinvesteerder Warren Buffett (88), dan moet je daarvoor dit jaar dieper in de geldbeugel tasten. Een onbekende bood dit jaar het hoogste bedrag, zo'n 4,567 miljoen dollar of ruim 4 miljoen euro, om met zeven vrienden en Buffett te gaan lunchen in het New Yorkse steakrestaurant Smith & Wollensky. Buffetts beurswijsheden en misschien zelfs enkele tips krijg je er gratis bij. Buffett veilt al sinds 2000 een lunch met zichzelf. De opbrengst gaat naar Glide, een organisatie voor armen en daklozen. In 2003 kostte het event de winnaar 250.100 dollar of 223.000 euro, terwijl dat bedrag tegen 2010 al was opgelopen tot 2,6 miljoen dollar of 2,32 miljoen euro.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis