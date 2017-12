4 kerstelfjes op een rij 00u00 0

Tal van BV's wensten hun volgers via Instagram een vrolijke kerst, maar onze persoonlijke favoriet is dit kiekje van de zusjes Leyers. Ella - in kerstpakje - postte een foto van zichzelf, Olga, Billie - in de sexy jumpsuit die ze ook al aanhad in 'The Voice' - en Dorien. Vier kerstelfjes op een rij. (ARo)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee