4 keer zoveel vacatures voor truckers 03 april 2019

00u00 0

Het aantal openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs is de afgelopen jaren verviervoudigd: van 327 in januari 2015 tot 1.334 in januari 2019. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V). "De arbeidsmarktreserve van mensen die beschikken over de juiste competenties en een geldig rijbewijs C/CE met vakbewaamheid is enorm teruggelopen. In haar recente knelpuntberoepenlijst bevestigt de VDAB dat het beroep van vrachtwagenchauffeur nog steeds hoog op de lijst staat", zegt Muyters. "Werkzoekenden hebben onterecht een negatief beeld van het beroep, en in een bloeiende arbeidsmarkt met veel jobaanbod speelt dit de sector zeker parten. Daarom dat er vanuit alle betrokken partijen ook verhoogd ingezet zal worden op promotie van het opleidingstraject." In 2018 gingen 357 mensen van start in de VDAB-opleiding voor omscholing tot vrachtwagenchauffeur.

