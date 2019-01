4 keer zoveel studenten met faalangst: “Faalangsttrainingen leken wel Tomorrowland: alles meteen volzet” Marc Coppens

08 januari 2019

00u00 0 De Krant Steeds meer studenten kampen met ernstige faalangst. Aan de UGent volgen dit jaar 750 studenten een training om daarmee om te leren gaan - dat zijn er vier keer zoveel als vijf jaar geleden. Ook op andere universiteiten is de nood aan extra begeleiding groot.

9 op de 10 studenten hebben last van examenstress, zo blijkt een een enquête van Teleblok. 17% heeft geen idee hoe ze met die stress moeten omgaan. "Dat cijfer verbaast me niet", zegt Sarah Vermeersch, psychologe aan de afdeling studieadvies van de UGent. "De faalangsttrainingen leken dit academiejaar wel Tomorrowland: alles was meteen volzet."

In totaal volgen 750 studenten aan de UGent cursussen rond onder meer faalangst, uitstelgedrag en efficiënt studeren. "Ook het team dat hen bijstaat is uitgebreid: vijf jaar geleden organiseerden twee psychologen de trainingen, nu zijn het er vijf én moeten we nog een beroep doen externe trainers. Voor steeds meer studenten is de overgang van het secundair naar de universiteit te groot. Het vergt een andere aanpak en dat brengt stress met zich mee."

Aan de KU Leuven is er een psychotherapiegroep voor de studenten die het zwaarst te lijden hebben onder hun faalangst. Daarin zitten elk semester 50 jongeren. "We organiseren ook infosessies en workshops en zien het aantal deelnemers daar stijgen", zegt Kathleen Vleugels van de KU Leuven.

Ook de universiteiten van Antwerpen en Hasselt begeleiden studenten met faalangst steeds intensiever. En dan zijn er nog velen die hun probleem niet aanpakken, zegt Majken Klomp van de UHasselt. "Voor de infosessie was de interesse erg groot. Maar nadien heeft een groot deel afgehaakt: vaak zijn studenten ook bang om hun eigen angst onder ogen te zien."