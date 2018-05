4 keer is scheepsrecht POETIN BEGINT AAN NIEUWE TERMIJN 08 mei 2018

De Russische president Vladimir Poetin (foto) heeft gisteren de eed afgelegd als Russisch president. Voor zowat 5.000 gasten in het Kremlin zwoer Poetin "het volk trouw te dienen". Bij de presidentsverkiezingen van maart behaalde hij een recordscore van 77%. Het wordt Poetins vierde ambtstermijn - en tussendoor was hij ook al eens premier en waarnemend president. Net als bij eerdere termijnen is Dmitri Medvedev zijn sidekick: Poetin heeft hem opnieuw naar voren geschoven als premier.

