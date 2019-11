Exclusief voor abonnees 4 goals in 14 minuten voor Lewandowski 27 november 2019

Robert Lewandowski en alléén Robert Lewandowski is de beste spits van het moment. Alwéér vier goals erbij tegen Rode Ster - en dat in 14 minuten tijd. Hij is de enige naast Messi die al meer dan één keer vier goals in een CL-match maakt. De aanvaller van Bayern maakte dit kalenderjaar een monsterlijke 51 goals. En zeggen dat de VAR hem voor rust nog een goal had ontzegd. Bayern won uiteindelijk met 0-6.

