4 extra speurders om boekhouding Veljkovic uit te pluizen 22 november 2018

Het Limburgse politieteam dat zich buigt over het voetbalschandaal krijgt vanaf 1 december versterking van vier nieuwe speurders, nu makelaar Dejan Veljkovic als spijtoptant zijn hele boekhouding ter beschikking zal stellen van het gerecht. De 48-jarige oud-voetballer wil open kaart spelen over zijn eigen activiteiten, maar zal ook informatie geven over andere personen in de voetbalwereld die hun boekje te buiten gingen en zich mogelijk schuldig maakten aan strafbare feiten zoals omkoping, fraude en matchfixing. De vier extra krachten komen over uit andere provincies. Zo krijgt de Limburgse gerechtelijke politie meer ruimte om hun andere lopende dossiers op te volgen. (KSN)