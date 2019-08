Exclusief voor abonnees 4 dagen overleven op Aïki-noedels 17 augustus 2019

Het festivalvoer bij uitstek? "Aïki-noedels, natuurlijk", zegt Yarni, die volledig in het roze paradeert op de camping. "Ik heb tussen de twintig en dertig potjes bij om deze vier dagen door te komen. Mijn outfit is niet meteen een statement, maar het is een traditie dat ik ieder jaar samen met Mauritzio (links, red.) naar de kringloopwinkel ga vóór we naar Pukkelpop vertrekken. Zo'n festival is ook een beetje carnaval, toch?" Een favoriete artiest hebben Yarni, Mauritzio en hun vriendin Michelle niet. "Als ik eerlijk ben, weet ik niet eens wie er dit jaar komt."

