4 bestelwagens vol wapens in beslag genomen in Roeselare 09 oktober 2019

De federale gerechtelijke politie heeft de voorbije maanden 480 illegale vuurwapens in beslag genomen bij 11 huiszoekingen, voornamelijk in West-Vlaanderen. Die zijn samen minstens 200.000 euro waard. Er werd ook heel wat munitie gevonden. Bij de spilfiguur in Roeselare laadde de politie maar liefst vier bestelwagens vol en was de politie een hele dag bezig. "Verder onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van crimineel gebruik", zegt gerechtelijk directeur Kurt Desoete.

