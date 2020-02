Exclusief voor abonnees 4.600 Vlamingen spotten molshoop 11 februari 2020

00u00 0

Natuurpunt heeft tijdens het voorbije 'mollenweekend' 4.673 waarnemingen binnengekregen van molshopen in Vlaanderen, ondanks de passage van storm Ciara. Dat zijn er 34 procent meer dan vorig jaar. Bedoeling was om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van de mol in Vlaanderen. De meldingen gebeurden in 2.689 zogenaamde 'kilometerhokken', vlakken van een kilometer op een kilometer. Natuurpunt kreeg ook 237 'nulwaarnemingen', dus plaatsen waar geen enkele molshoop te zien was. "Enkel in zeer dicht bebouwde stadskernen dringt de mol niet door. Toch tonen de dieren een zeer groot aanpassingsvermogen: zelfs tientallen meters ver onder verharde grond kunnen ze doorgraven."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis