4.500 kilo cocaïne voor Antwerpen onderschept in Hamburg

De Duitse douane heeft in Hamburg in een container uit Uruguay 4.500 kilo cocaïne gevonden. De lading was bestemd voor Antwerpen. Het is de grootste cokevondst ooit in Duitsland. De drugs zat in 4.200 pakjes, verdeeld over 211 sporttassen. Het zou gaan om cocaïne met een straatwaarde van een miljard euro. De vondst dateert van twee weken geleden, maar raakte nu pas bekend. De drugs zijn inmiddels in het grootste geheim vernietigd. De container was opgegeven als een transport van sojabonen, maar werd tijdens een risicoanalyse als 'verdacht' gemarkeerd. Terecht, zo bleek toen men de container opende.

