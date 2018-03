4.490.000.000... 03 maart 2018

00u00 0

of afgerond 4,49 miljard pagina's: zoveel vallen er momenteel op het World Wide Web alias internet te raadplegen. Minstens 195.030.000 of ruim 195 miljoen pagina's daarvan komen uit het Nederlandse taalgebied. Over al die Nederlandstalige en internationale pagina's heen, slorpt de gemiddelde webpagina 3.804 kilobyte op, waarvan slechts 72 kB wordt opgeslorpt door tekst en de rest door onder meer video en foto's. Bovendien bestaat een groot deel van die 72 kB dan ook nog eens uit opmaakcode. Slechts 14 kB zou uit echte tekst bestaan, met zo'n 512 woorden per kilobyte dus goed voor gemiddeld 7.168 woorden per pagina.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN