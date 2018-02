4.400 jaar oude tombe ontdekt in Egypte 05 februari 2018

Egyptische archeologen hebben een tombe van 4.400 jaar oud ontdekt. Het graf behoorde toe aan een priesteres die naar de naam Haptet luisterde. Zij zou de vruchtbaarheidsgod Hathor hebben gediend, die vrouwen bijstond bij de geboorte van hun kinderen. De wanden van de tombe zijn versierd met uitzonderlijk goed bewaarde beschilderingen, waarop Haptet uitkijkt over jacht- en vistaferelen. De leider van het onderzoeksteam denkt dat Haptet, die dicht bij het Egyptische koningshuis stond, een tweede tombe in Gizeh had. Daar liggen hoge ambtenaren uit de dynastieën van het oude rijk begraven. Het graafwerk naar de tweede tombe begint binnenkort.