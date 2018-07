4.200 vluchtmisdrijven met gewonden per jaar 28 juli 2018

Sinds 15 februari zijn de straffen strenger geworden, maar toch plegen bestuurders bij steeds meer ongevallen vluchtmisdrijf. Dat zegt Vias Institute. Vorig jaar vonden in ons land 4.200 letselongevallen plaats waarbij de dader de benen nam. Het gaat om 11% van de ongevallen. Tien jaar geleden was dat nog 9%. Vooral in Brussel is de situatie zorgwekkend. Daar vlucht een bestuurder meer dan 15% van de keren weg. "De meeste mensen hebben genoeg zelfcontrole om met emoties van schaamte, angst en schuld om te gaan en proberen de situatie op te lossen", klinkt het bij Vias. "Wie toch vluchtmisdrijf pleegt, heeft vaak schrik voor reputatieschade, is onder invloed van alcohol of drugs of is iemand van wie de papieren niet in orde zijn." Meer dan de helft (54%) van alle omgekomen weggebruikers in een ongeval met vluchtmisdrijf is voetganger, bijna 1 op de 5 (18%) is fietser. (FT)

