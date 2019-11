Exclusief voor abonnees 4.000 euro boete voor "Goede flik is dode flik" 16 november 2019

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een man veroordeeld tot een boete van 4.000 euro vanwege een bericht in de Facebook-groep 'Fier de notre police'. "Een goeie flik is een dode flik", had hij er op 9 september geschreven, enkele uren na een schietincident waarbij een Luikse agent zwaargewond geraakt was. Het parket dagvaardde de man meteen en vorderde 1 jaar cel met uitstel. "Het was zeker niet de bedoeling om iemand dood te wensen", verklaarde hij voor de rechtbank. De Luikse korpschef is tevreden met het vonnis. "De agenten, die elke dag werken in zware omstandigheden met grote risico's, zien zich gesteund door justitie." (WHW)

