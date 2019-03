4.000 boetes verstuurd zonder huisnummer 09 maart 2019

Afgelopen week zijn naar schatting 4.000 verkeersboetes verstuurd zonder huisnummer op de envelop. De oorzaak ligt bij het computerprogramma dat de lokale politie gebruikt om processen-verbaal te verwerken. Dat kreeg begin deze maand een update, maar daarbij is een programmeerfout gemaakt. Toen het euvel maandag ontdekt werd, waren al duizenden brieven gepost. Donderdagavond was het softwareprobleem van de baan. Tot dan mochten de lokale korpsen geen pv's ingeven. "Anders waren nog méér 'huisnummerloze' boetes uit de printer gerold", klinkt het bij de FOD Justitie. "We hopen dat de postbodes ons een handje helpen en de brieven alsnog op hun bestemming krijgen." (KSN)