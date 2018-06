4.000 belletjes tegen gauwdiefstallen 26 juni 2018

Gent start een originele campagne tegen gauwdiefstallen, met belletjes die je aan je portefeuille, handtas of gsm kan hangen. "Niet dat we geloven dat zo'n tinkelalarm het aantal gauwdiefstallen rechtstreeks zal terugdringen", zegt preventie-ambtenaar Sandra Rottiers. "De belletjes moeten mensen alert houden. We delen de belletjes uit aan wie we aan een bus- of tramhalte of op de Gentse Feesten aantreffen met een openstaande handtas of een gsm in de achterzak."

HLN