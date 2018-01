4.000.000 29 januari 2018

In Australische dollar is dat het bedrag dat Roger Federer voor zijn zege opstrijkt. Omgerekend is dat 2.608.290 euro. Om dat bedrag te winnen stond de Zwitser 833 minuten op het terrein in Melbourne. Dat komt neer op een bedrag van 3.131 euro per minuut. (GLA)