3 07 juni 2018

Van heinde en verre komen ze, de Rode Duivels. Gisteren stonden er voor het eerst drie in de basiself die voor een club buiten Europa uitkomen: Axel Witsel en Yannick Carrasco verdienen (goed) hun brood in China, Laurent Ciman in de Verenigde Staten. (VDVJ)