3 04 februari 2019

00u00 0

Ivo Rodrigues (23) kreeg in Oostende nog eens een basisplek en hij zette Antwerp op weg naar zijn achtste uitzege van het seizoen. Met een perfect vallende kopbal liet hij Dutoit geen schijn van een kans. Zijn vijfde doelpunt in het shirt van Antwerp en al zijn derde in de Versluys Arena. De Portugees scoort 60 procent van zijn goals aan 't zeetje. Hij moest er zelf ook om lachen. "Een mooie goal en bijna de perfecte avond", sprak Rodrigues. "Vorige keer maakte ik er hier twee, nu hadden het er drie kunnen zijn, maar eentje is niet slecht. Vooral omdat we ook opnieuw wonnen." (SJH)