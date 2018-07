3x zoveel omzet voor Deliveroo 11 juli 2018

Deliveroo heeft zijn omzet in België vorig jaar verdrievoudigd tot 8,9 miljoen euro. En de maaltijdbezorger wil die groei dit jaar voortzetten. Recent verhoogde het Brits moederbedrijf Roofoods het kapitaal van zijn Belgische dochter met 11,2 miljoen euro om de expansie te financieren. Deliveroo wil de komende 18 maanden in verschillende nieuwe steden starten. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Voorlopig is Deliveroo nog niet winstgevend in België. "We zijn op weg om rendabel te worden", klinkt het.

