3x zoveel betalingen met bankkaart voor kleine bedragen

10 augustus 2019

Het aantal elektronische betalingen voor kleine bedragen is het afgelopen jaar verdriedubbeld. Dat zegt CCV, één van de aanbieders van betaalterminals. Kleinhandelaars mogen sinds een jaar geen extra kosten meer aanrekenen voor betalingen per bankkaart. Voor sommen tot 10 euro was er in een jaar tijd een verdriedubbeling.

