3x zoveel bestuurders onder invloed van drugs 01 maart 2018

In de eerste zes maanden van vorig jaar heeft de federale politie 3.500 chauffeurs betrapt die onder invloed waren van drugs. In het eerste semester van 2010 waren dat er nog maar 1.100 - het aantal vaststellingen is in zeven jaar dus meer dan verdrievoudigd. Toch moeten de cijfers genuanceerd worden. "De toename van het aantal vaststellingen heeft ook te maken met de eenvoudigere manier om druggebruik achter het stuur op te sporen en vast te stellen", zegt Koen Ricour, hoofd van de federale wegpolitie. "Bovendien kunnen meer politiemensen die controles uitvoeren dan vroeger en is de gevoeligheid voor de problematiek fel toegenomen op korte tijd."