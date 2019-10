Exclusief voor abonnees 3x nieuwe thrillers voorgelezen 12 oktober 2019

Broers in nesten

Weinig thrillers van eigen bodem waren al zo oer-Vlaams als acteur Rudy Morrens debuut 'Wild vlees', een knappe mix van spanning en boerenepos. De sullige boekhouder Dirk woont op zijn 53ste nog altijd alleen op de ouderlijke boerderij, bezoekt elke dag zijn dementerende moeder, zingt in het kerkkoor en sjoemelt met de rekeningen van zijn baas. Broers Karel en Bruno hebben het verder geschopt: de eerste is een succesvolle politicus, de tweede een gehaaide zakenman met een Tesla. Allemaal schijn zo blijkt, wanneer het trio door allerlei omstandigheden - de ene al wat meer luguber dan de andere - weer samen op de boerderij belandt. Wisselend tussen het heden en de bloedhete zomer van 1976, een kantelpunt in het leven van de drie broers, gooit Morren je middenin een schrijnende familiekroniek die je in één ruk uitleest. Ook al voelen geoefende thrillerlezers de ontknoping vast aankomen, ze blijft straf.

