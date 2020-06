Exclusief voor abonnees 3x meer racistische posts op sociale media 18 juni 2020

In vergelijking met vijf jaar geleden verschijnen er op de Nederlandstalige sociale media drie keer meer racistische berichten. Dat blijkt uit een analyse door taaltechnologiebedrijf Textgain, een spin-off van de UAntwerpen, van 100.000 willekeurige berichten op Facebook en Twitter. In 2015 vond het 5.000 beledigende posts, dit jaar waren dat er al 15.000. Ook seksistische (van 1 op 200 naar 1 op 100) en dreigende (van 1 op 300 naar 1 op 100) berichten komen nu vaker voor. "Door de voortschrijdende polarisering in onze samenleving is er een algemene verharding van het taalgebruik, vooral op Twitter."

