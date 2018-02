3x meer Belgen willen naam veranderen 13 februari 2018

Het aantal Belgen dat z'n naam wil laten aanpassen, is verdrievoudigd. Vorig jaar dienden in totaal 2.593 landgenoten een verzoek in, terwijl dat er 20 jaar geleden nog 865 waren. 1.198 van hen wilden hun voornaam veranderen, 1.122 hun familienaam en 283 Belgen vroegen om allebei te wijzigen. Al is lang niet elk verzoek ook goedgekeurd. 799 hebben wél een nieuwe naam op hun identiteitskaart gekregen, 1.041 mensen mochten hun voornaam veranderen. De andere dossiers werden geweigerd. Van naam veranderen kost 490 euro, al kan dat worden teruggebracht tot 49 euro, bij enkele uitzonderingen. Het gaat dan om een belachelijke naam of voor mensen die van geslacht zijn veranderd.