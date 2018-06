3x geel vervelend voor vervolg 19 juni 2018

00u00 0

Het zou niet mogen, tegen het nietige Panama, maar België slikte wel drie vervelende kaarten. De daders: De Bruyne, Meunier en Vertonghen. Vooral in het geval van die laatste twee - allebei verdedigers - een vervelende situatie. De gele kaarten worden pas na de kwartfinales geschrapt, zodat een nieuwe bestraffing tegen Tunesië, Engeland of in de volgende twee rondes, hen op een wedstrijd schorsing komt te staan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN