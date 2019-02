3x Barça-Real in maand tijd 02 februari 2019

00u00 0

Voetballiefhebbers kunnen de komende weken hun hartje ophalen. Er zijn in Spanje maar liefst drie clásico's gepland op korte tijd. Woensdag wordt in Camp Nou de heenmatch van de halve finale om de Copa del Rey gespeeld tussen Barcelona en Real Madrid. De terugwedstrijd is voorzien op 27 februari in Bernabéu, drie dagen voor... de competitiewedstrijd Real Madrid-Barcelona op 2 maart, eveneens in Bernabéu. Thibaut Courtois zal normaal niet in actie komen in de bekerwedstrijden. (SK)