3de zege op rij in Anderlecht CLUB EVENAART RECORD 20 januari 2020

Drie keer winnen op rij in Anderlecht? Een héél mooie reeks, maar geen record voor Club Brugge. Wel een evenaring van het record uit 1997 en 1998, toen blauw-zwart onder andere met een 0-1-overwinning de titel pakte in het Astridpark. Voorafgaand aan de bekeroverwinning en de competitiezege van gisteren won Club ook vorig seizoen in de play-offs met 2-3 op het veld van de aartsrivaal. (TTV)