In de Belgische hoogste klasse viel het twee keer eerder voor dat een wedstrijd vroegtijdig werd afgebroken omwille van supportersrellen. In februari 1952 werd Standard-Racing Mechelen bij een 2-4-voorsprong voor Racing Standardspeler Blaise uitgesloten, waarna tientallen fans van de Rouches het veld bestormden en scheidsrechter Roeykens de match stillegde. De uitslag werd omgezet in 0-5.