3D-print helpt in strijd tegen hartfalen

Hartfalen is een gevreesde aandoening, die je schijnbaar vanuit het niets kan overkomen. Dokters kunnen met MRI- en CT-scanners wel al in het lichaam kijken, maar toch blijft het soms moeilijk om te zien of een patiënt hartproblemen heeft. Een 3D-print van een linkerhartkamer kan daar binnenkort wellicht verbetering in brengen. De wetenschappers kozen als materiaal voor silicium, omdat dat doorzichtig is en ze zo kunnen zien wat er binnenin gebeurt. Er wordt een soort kunstbloed door het hart geloodst met reflecterende deeltjes. Die lichten op onder invloed van de laser. "Zo zien we de druk in het hart en de precieze bewegingen die het bloed maakt", aldus Sasa Kenjeres van de TU Delft. "We willen het computermodel nu nog doorontwikkelen, zodat per patiënt een gerichte behandeling kan worden voorgesteld."

