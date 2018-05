3D-bril maakt koning Filip duizelig 09 mei 2018

"Ik word er wat duizelig van." Het was met een lichte aarzeling dat koning Filip gisteren een 3D-bril op zijn hoofd zette bij een bezoek aan Gent. Hij kwam er praten met jongeren die in oktober voor de eerste keer mogen gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, en kreeg meteen de kans om een virtueel bezoek te brengen aan de Arteveldestad. Zo kon hij gebouwen bewonderen die de jongeren zelf hadden ontworpen. Al was de vorst vooral opgelucht toen hij de bril kon afzetten en 'in real life' in gesprek kon gaan met de Gentse jeugd. (YDS)

