39 16 april 2018

39 matchen op rij leed Barcelona al geen nederlaag meer in de Primera Division. Een nieuw record, dat voorheen in handen was van Real Sociedad: zij bleven 38 matchen ongeslagen tussen april 1978 en mei 1979. Zaterdag won de Catalaanse club met 2-1 van Valencia. Thomas Vermaelen keek negentig minuten toe vanop de bank. Het is van 8 april 2017 geleden dat Barcelona nog eens verloor in de Spaanse competitie: 2-0 tegen Las Palmas. (VH)